Разместить сквозной баннер на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки147 просмотров

Необходимо разместить баннер на сайте. Баннер должен появляться при входе на любую страницу сайта поверх самого сайта на полупрозрачном фоне. Есть пример реализации. Битрикс.

11 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров