Настроить работу плагина на Wordpress

Отказывается работать плагин All in One SEO Pack на сайте. Не прописываются метатеги.

Нужно найти причину и устранить ее (не знаю, может я и галку какую не поставил).

Цель: сделать так, чтобы я мог для страниц прописать свои метатеги (Title и Description)