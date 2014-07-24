Настроить работу плагина на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок153 просмотра

Отказывается работать плагин All in One SEO Pack на сайте. Не прописываются метатеги.

Нужно найти причину и устранить ее (не знаю, может я и галку какую не поставил).

Цель: сделать так, чтобы я мог для страниц прописать свои метатеги (Title и Description)

WordPress
11 лет назад
igor-prime
Игорь 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров