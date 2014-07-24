Для постоянного сотрудничества нужен программист 1С-Битрикс. С нас постоянный поток заказов на разработку интернет-магазинов. Также в отсутствии заказов есть внутренние заказы нашей студии. С вас опыт и профессионализм. ...
Настроить работу плагина на Wordpress
Отказывается работать плагин All in One SEO Pack на сайте. Не прописываются метатеги.
Нужно найти причину и устранить ее (не знаю, может я и галку какую не поставил).
Цель: сделать так, чтобы я мог для страниц прописать свои метатеги (Title и Description)
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