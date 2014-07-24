WordPress - изменить верстку на фирменной теме

Для сайта www.t-delta.ru под управлением WordPress и фирменной темой (и с адаптивным дизайном)

необходимо корректно выполнить верстку и чуть дополнить недостающим контентом.

Превью услуг на главной очень гибкое, вполне возможно Вы добьетесь требуемого результата, не сильно копаясь в коде. Основная задача - выпадающее меню Услуги и изменение внут. страниц с описанием каждого типа спецтехники.

ТЗ во вложении. Прошу делать заявки после ознакомления с ТЗ тем, кто уверен в выполнении всего ТЗ (а не так: получится/не получится). Предпочтение отдается тем, кто хорошо знает WordPress, с нуля верстал тему и знает тонкости фирменных тем WordPress.

Еще одно пожелание: мне импонируют те разработчики, которые делают все до конца, а не "прячут" косяки для последующего "выдаивания" Заказчика. Указывайте реальную сумму за которую Вы уложитесь в срок и качественно - с учетом (возможных!) мелких доработок.

Жду Ваших заявок!