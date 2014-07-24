Нужен человек, который хорошо разбирается в блогах на вордпрессе. Сайт почти закончен и натянут на Вордпресс. Необходимо внести некоторые доработки по функционалу.
Доработка сайта Битрикс
Требуется хороший специалист по 1С Битрикс. В связи с редизайном сайта требуются некоторые доработки по сайту, для оценки конечной стоимости работы, вышлю список доработок.
Пишите :).
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