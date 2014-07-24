Доработка сайта Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок169 просмотров

Требуется хороший специалист по 1С Битрикс. В связи с редизайном сайта требуются некоторые доработки по сайту, для оценки конечной стоимости работы, вышлю список доработок.

Пишите :).

11 лет назад
shustrik250
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров