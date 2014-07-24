Создание сайта-визиткы на тему фасадов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок197 просмотров

Нужно создать сайт на тему установка вентилированных фасадов.

Создать дизайн с нуля или переделку уже созданного ране шаблона.

Также нужно заполнить сайт основною информациею.

Принимаются следующие движки: Joomla, Drupal, DLE или аналоги.

Так же нужно максимально сделать SEO.

Срок до 2-х недель.

Цена договорная.

DLEDrupalJoomla
11 лет назад
rsg_ua
Сергей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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