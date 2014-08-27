Нужен человек, который хорошо разбирается в блогах на вордпрессе. Сайт почти закончен и натянут на Вордпресс. Необходимо внести некоторые доработки по функционалу.
Перевод сайта на Drupal
Приветствую. Необходимо перевести данный (http://www.locochee.com) сайт на Drupal с сохранением дизайна. Сорцов нет, другими словами его нужно предварительно выкачать.
Просьба откликаться людей, готовых выполнить эту задачу за выходные.
Спасибо.
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