Перевод сайта на Drupal

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок132 просмотра

Приветствую. Необходимо перевести данный (http://www.locochee.com) сайт на Drupal с сохранением дизайна. Сорцов нет, другими словами его нужно предварительно выкачать.

Просьба откликаться людей, готовых выполнить эту задачу за выходные.

Спасибо.

Drupal
11 лет назад
indan
Влад 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Алексей надежный и профессиональный исполнитель. Все сделано на отлично.
Отличный заказчик. Хорошо поставленная задача и оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад