Интернет-магазин на Битрикс

Требуется функциональный аналог http://evrostroy.biz/, но КРОМЕ КАЛЬКУЛЯТОРОВ.

За исключением, что фильтры в категориях будут такие http://eleosstroy.ru/suhaya-smes-m-150, а не как у евростроя http://evrostroy.biz/catalog.html?cid=1829

Сейчас проект на стадии сметы. Интересует цена для сайта, не учитывая процесс после заказа товара - это будем считать отдельно потом с выбранным исполнителем.

В заявке пишите, какая лицензия битрикс нужна, ее стоимость, сроки изготовления, цена за работу (процесс заказа и связи с клиентами пусть будет стандартный пока)

Предпочтение - сертифицированным специалистам Битрикс