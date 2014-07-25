Создание сайтов

Дорогие коллеги, здравствуйте ! Запускаем новое направление в области предоставления рекламных и IT услуг. Наша компания занимается регистрацией юридических лиц и ведением бухгалтерского учета в Москве! Ищем партнеров на долгосрочную перспективу по разработке сайтов под ключ. Все данные о нас вы можете найти на сайте.

Предпочтения к разработчикам:

- платформа Joomla

- ответственность и исполнительность

- профессионализм и компетентность

- Белоруссия и Украина

От Вас хотим видеть примерный прайс на услуги и сроки исполнения по направлению "сайт под ключ"

Присылайте ваши предложения нам на почту.

Будем рады сотрудничеству с добросовестными специалистами!