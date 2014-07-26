Сверстать шаблон и натянуть на битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка145 просмотров

Есть сайт на друпале, доступ к админке которого отсутствует. Необходимо забрать дизайн и создать шаблон для битрикса. Внешне шаблоне не должен отличаться от того, что есть сейчас, а косяки верстки текущей версии нужно исправить.

Сайт: http://payu.ru

Бюджет 3000 рублей. Оплата Яндекс.Деньгами.

Вы поднимаете у себя битрикс, делаете шаблон, я принимаю работу и оплачиваю, вы присылаете шаблон с инструкцией по его установке.

11 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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