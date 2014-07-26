Сверстать шаблон и натянуть на битрикс

Есть сайт на друпале, доступ к админке которого отсутствует. Необходимо забрать дизайн и создать шаблон для битрикса. Внешне шаблоне не должен отличаться от того, что есть сейчас, а косяки верстки текущей версии нужно исправить.

Сайт: http://payu.ru

Бюджет 3000 рублей. Оплата Яндекс.Деньгами.

Вы поднимаете у себя битрикс, делаете шаблон, я принимаю работу и оплачиваю, вы присылаете шаблон с инструкцией по его установке.