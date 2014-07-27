Опытный разработчик со знаниями PHP, Python, JavaScript, Linux, bash, Zend.
Являюсь квалифицированный разработчиком с более чем четырехлетним стажем.
Опыт разработки высоконагруженных сайтов - кеширование (memcache), оптимизация кода и SQL-запросов, sphinx (реалтайм индексы).
Портфолио
- Сайт «под ключ» для строительной компании125 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
Очень оперативно и все как нужно. Учел все дополнительные пожелания.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Рекомендую.
$8
10 баллов
9 лет назад
Программист высшего уровня! Решил оперативно весьма сложную задачу, дал подробные и четкие разъяснения, и ценные рекомендации по CMS.Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задача интересная. Во времени не ограничил! Оплата произведена без задержек!
$5
10 баллов
9 лет назад
Очень позитивное впечатление! Оперативно помог в очень важном вопросе за символическую сумму. Задача была весьма узкоспециализирована. Очень признатален, спасибо огромное! Обращусь, как будет повод :)
Ответный отзыв
Идеальный заказчик! Ясно поставленная задача и отличная коммуникация! Вопросов в ходе решения проекта не возникло. Рекомендую!
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#684
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#490
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1285
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#4127