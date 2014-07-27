DroneZzZko

Андрей DroneZzZko

 
32 годаКазахстан/Караганда
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Опытный разработчик со знаниями PHP, Python, JavaScript, Linux, bash, Zend.

Являюсь квалифицированный разработчиком с более чем четырехлетним стажем.

Опыт разработки высоконагруженных сайтов - кеширование (memcache), оптимизация кода и SQL-запросов, sphinx (реалтайм индексы).

PHPJavascriptPythonLinuxBashSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Поправить работу скрипта
Очень оперативно и все как нужно. Учел все дополнительные пожелания.
Хороший заказчик! Рекомендую.
Ответный отзыв
prince5
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Конвертировать Wikipad из Windows-1251 в UTF-8
Программист высшего уровня! Решил оперативно весьма сложную задачу, дал подробные и четкие разъяснения, и ценные рекомендации по CMS.Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик! Задача интересная. Во времени не ограничил! Оплата произведена без задержек!
Ответный отзыв
slob
50 летГермания
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Заставить работать API от смс-сервиса Yakoon.com
Очень позитивное впечатление! Оперативно помог в очень важном вопросе за символическую сумму. Задача была весьма узкоспециализирована. Очень признатален, спасибо огромное! Обращусь, как будет повод :)
Идеальный заказчик! Ясно поставленная задача и отличная коммуникация! Вопросов в ходе решения проекта не возникло. Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#684
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#490
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1285
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#4127