Заставить работать API от смс-сервиса Yakoon.com

Нужно оживить форму отправки смс, которая будет работать через наш хостинг.

Иными словами, нужно заставить работать шлюз ихнего сервиса, чтобы смс приходили через нашу форму к получателю точно так же успешно, как они приходят через форму самого смс-сервиса.

Человек, который занимается реализацией моего основного проекта, уже пытался привязать к нему API от Yakoon, но столкнулся с такими трудностями.

Библиотека nusoap.php, предлагаемая смс-сервисом, на одном хостинге выдает такую ошибку:

«Fatal error: Cannot redeclare class soapclient in libs/nusoap.php on line 6407»

На других хостингах такую:

"Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in libs/nusoap.php on line 6496"

Вероятно, на хостинге не хватает какого-то модуля, а может и сама библиотека кривая.

Писали в техподдержку Yakoon, но те отвечать не спешат, а время очень поджимает.

В общем, просьба помочь разобраться в проблеме и оживить форму во вложении.

Исполнителю сразу будет предоставлен ваучер номиналом 10 смс (если нужно больше – будет больше). Регистрируетесь в сервисе сами (при регистрации нужно подтвердить свой номер телефона, это даст дополнительные бонусные смс).

Предпочтение исполнителю, который сталкивался с похожими задачами.