Есть замечательный сайт (http://test2.phpist.com.ua/main/index), который находится в стадии разработки. Некоторые вещи надо оптимизировать, потому что с ними не сталкивался программист, так как не специализировался на фишках соц.сетей. Сейчас интересует следующее: 1. Надо сделать ...
Заставить работать API от смс-сервиса Yakoon.com
Нужно оживить форму отправки смс, которая будет работать через наш хостинг.
Иными словами, нужно заставить работать шлюз ихнего сервиса, чтобы смс приходили через нашу форму к получателю точно так же успешно, как они приходят через форму самого смс-сервиса.
Человек, который занимается реализацией моего основного проекта, уже пытался привязать к нему API от Yakoon, но столкнулся с такими трудностями.
Библиотека nusoap.php, предлагаемая смс-сервисом, на одном хостинге выдает такую ошибку:
«Fatal error: Cannot redeclare class soapclient in libs/nusoap.php on line 6407»
На других хостингах такую:
"Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in libs/nusoap.php on line 6496"
Вероятно, на хостинге не хватает какого-то модуля, а может и сама библиотека кривая.
Писали в техподдержку Yakoon, но те отвечать не спешат, а время очень поджимает.
В общем, просьба помочь разобраться в проблеме и оживить форму во вложении.
Исполнителю сразу будет предоставлен ваучер номиналом 10 смс (если нужно больше – будет больше). Регистрируетесь в сервисе сами (при регистрации нужно подтвердить свой номер телефона, это даст дополнительные бонусные смс).
Предпочтение исполнителю, который сталкивался с похожими задачами.
Выбранный исполнитель
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