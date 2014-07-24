Есть замечательный сайт (http://test2.phpist.com.ua/main/index), который находится в стадии разработки. Некоторые вещи надо оптимизировать, потому что с ними не сталкивался программист, так как не специализировался на фишках соц.сетей. Сейчас интересует следующее: 1. Надо сделать ...
Помощь с URL
Доброго дня!
Заказчик в админке на WP поменял URL и теперь кроме главной странице никакой раздел на работает.
Выдает
Not Found
The requested URL /sample-page was not found on this server.
Apache Server at american-cta.com Port 80
Прошу помочь.
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спасибо
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