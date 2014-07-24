Нужно допилить класс для построения шаблонов.

Задача класса собрать страницу ориентируясь по адресу запроса.

Класс уже умеет:

1. Определять язык пользователя.

2. Определять какую страницу запросил пользователь

3. Собирать шаблон страницы из 3х частей.

4. Заменять специальные переменные в шаблонах на их значения

5. Создавать DOM объект получившейся страницы

Что нужно:

1. Научить класс сохранять измененный DOM в файл (стандарт названий файлов и каталог хранения указан в описании класса)

2. Научить класс добавлять элементы в DOM если это требует контент (допустим в первоначальном одна строка для добавления css файла. а скрипт принял 2 адреса файлов. Значит строку нужо дублировать и дописывать второй файл.)

Исполнитель позже будет использоваться постоянно в качестве независимого консультанта.