Собственно, нужен php программист в стартап в команду. (удалённо) Требования: - Наличие свободного времени - Знание php, mysql, js, jq, ajax - Неумение писать плохой код - Желание ...
Создать landing page под ключ
Здравствуйте, для меня важно чтобы клиент звонил и делал заказы:), даже если у нас и цены выше чем у конкурентов, что бы клиент видел, что делает заказ не в шарашкиной конторе, а в солидной фирме с большой историей.
основной акцент-это продажа, монтаж и сервисное обслуживания котельного оборудования Viessmann.
поднять конверсию до 15
бюджет 3000 руб
http://www.teplokomplekt.ru основной сайт
http://ni6.ru/1/ лендинг
Заявки фрилансеров
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