Создать landing page под ключ

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки243 просмотра

Здравствуйте, для меня важно чтобы клиент звонил и делал заказы:), даже если у нас и цены выше чем у конкурентов, что бы клиент видел, что делает заказ не в шарашкиной конторе, а в солидной фирме с большой историей.

основной акцент-это продажа, монтаж и сервисное обслуживания котельного оборудования Viessmann.

поднять конверсию до 15

бюджет 3000 руб

http://www.teplokomplekt.ru основной сайт

http://ni6.ru/1/ лендинг

11 лет назад
SANGA666
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров