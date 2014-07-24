Доработка сайта на Joomla

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Закрыт3 заявки185 просмотров

1. При нажатии на кнопку (верхнее меню) о центре открывалась старница o-doktore. Просто текстовая страница как любая другая из серии «новости»

2. На карте в контактах есть один блок белый я его в стилях убрал через z-indeх Там где раньше висел телфон. может у тебя получится его сделать отключаемым через админку. Что за блок можно посмотреть тут http://doctor-pak.ru/kontakty там адрес и телефон написан

Сделать нужно быстро. Предлагайте цену.

Joomla
11 лет назад
maximlazarev
Максим 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров