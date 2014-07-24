Конструктор рубашек для интернет ателье

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок107 просмотров

2 проект) сделать интернет мазин (там около 20 товаров), но самое главное конструктор/ Конструктор можно позаимствовать с сайта поставщиков (они не против)/

Или хотя бы просто конструктор, а остальное сами сделаем

11 лет назад
Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров