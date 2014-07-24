Поправить модуль на Drupal 6

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо поправить кастомный модуль

- убрать не нужные поля в фильтре

- добавить такой же блок с фильтрами в систему, для размещения в другом регионе

Drupal
11 лет назад
rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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