Поправить плагин и парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок157 просмотров

Добрый день, нужно поправить плагин,он перестал воспроизводить видео (такое бывает постоянно там что то изменяют на сайте откуда забирается видео плеер) и парсер перестал парсить видео с сайтов.Что именно и как при обращении.Работа несложная и недолгая.

11 лет назад
onix700
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$30
1 день
Сделал быстро.Рекомендую
Работой с Сергеем доволен, оплата сразу после проверки, нет проблем

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад