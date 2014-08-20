Поправить плагин и парсер

Добрый день, нужно поправить плагин,он перестал воспроизводить видео (такое бывает постоянно там что то изменяют на сайте откуда забирается видео плеер) и парсер перестал парсить видео с сайтов.Что именно и как при обращении.Работа несложная и недолгая.