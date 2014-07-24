Адаптация готового скрипта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок207 просмотров

Если небольшой скрипт позволяющий делать смену серий. Необходимо добавить функционал для смены сезонов и несколько разновидностей кнопок. Скрипт достаточно простой. Пишите ваши предложения.

11 лет назад
dfuploader
Виталий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rayzor
Эдуард 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Человек сделал начальную стадию скрипта за первоначальную стоимость, после чего была необходима модернизация в следствии недостатка функциональности, но после уточнения подробностей, человек сказал что занят и сделает все в течении недели, после месяца ожидания, человек так и не ответил, скрипт не доработал, хотя 75% суммы он получил.

Заявки фрилансеров

Rayzor
Эдуард 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад