Адаптация готового скрипта.

Человек сделал начальную стадию скрипта за первоначальную стоимость, после чего была необходима модернизация в следствии недостатка функциональности, но после уточнения подробностей, человек сказал что занят и сделает все в течении недели, после месяца ожидания, человек так и не ответил, скрипт не доработал, хотя 75% суммы он получил.