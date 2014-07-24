###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Работы много, нужен ...
Адаптация готового скрипта.
Если небольшой скрипт позволяющий делать смену серий. Необходимо добавить функционал для смены сезонов и несколько разновидностей кнопок. Скрипт достаточно простой. Пишите ваши предложения.
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