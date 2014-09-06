Rayzor

Эдуард Королев Rayzor

 
32 годаРоссия/Тамбов
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dfuploader
Виталий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
3 балла
9 лет назад
Адаптация готового скрипта.
Человек сделал начальную стадию скрипта за первоначальную стоимость, после чего была необходима модернизация в следствии недостатка функциональности, но после уточнения подробностей, человек сказал что занят и сделает все в течении недели, после месяца ожидания, человек так и не ответил, скрипт не доработал, хотя 75% суммы он получил.
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 2 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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