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Отзывы заказчиков
$15
3 балла
9 лет назад
Человек сделал начальную стадию скрипта за первоначальную стоимость, после чего была необходима модернизация в следствии недостатка функциональности, но после уточнения подробностей, человек сказал что занят и сделает все в течении недели, после месяца ожидания, человек так и не ответил, скрипт не доработал, хотя 75% суммы он получил.
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
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Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $25
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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