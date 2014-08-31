dfuploader

Виталий dfuploader

 
39 летУкраина/Николаев
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Простенький Javascript

    $5

    Необходим скрипт который при ссылании на сайт http://site.ru/index.php?id=xyz12([id задаю я) будет создавать страницу с фреймом . Так же сайт должен быть доступен только на перечисленных доменах и выдавать ошибку при встраивании на другие.

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод с китайского.

    Необходим переводчик с китайского языка на русский. Тексты сексуального характера. Количество работы варьируется от 6ти до 30 тысяч символов в месяц.

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Php, javascript, сделать iframe и генерацию ID

    1. Небольшой php код который будет создавать на сервере текстовые файлы/либо как-то накрутить через Mysql: [list][*]Код сам генерирует 16 символов (чувствительных к регистру, маленькие, большие буквы, цыфры) - это имя файла, либо id в базе. (Дальше ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка JS!

    Только для грамотных людей, потому как объяснять буду топорным языком. Есть скрипт для переключения серий. Необходима доработка следующего: 1. Заголовки в меню переключения. 2. Точное определение блока с которым работает скрипт по id. Для грамотного человека задание простое, для ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка javascript

    Есть скрипт, практически готовый, однако есть необходимость небольшой мофицикации для расширения функционала. Главное условие быстрота и четкость исполнения. Оплата договорная, только Webmoney в рублях.

    Javascript
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Javascript программирование

    Необходим программист для решения нескольких конфликтов в готовых javascript, возможно будет необходима модернизация этих самых скриптов. Нужен ответственный человек, готовый выполнить работы быстро без тягомотины.

    Javascript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Решение проблем с DLE

    Необходима помощь знающего вебмастера для решения конфликтов скриптов на сайте. Размер оплаты в соответствии с качеством помощи. Расчет по вебмани.

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Адаптация готового скрипта.

    Если небольшой скрипт позволяющий делать смену серий. Необходимо добавить функционал для смены сезонов и несколько разновидностей кнопок. Скрипт достаточно простой. Пишите ваши предложения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочная работа по рерайту текстов, оплата высокая!

    Нужен человек, имеющий возможность написать рерайт на описания к хентайным видео - одному из видов японской анимации. Из-за срочности, оплата будет высокой и основываться только на качестве ваших работ.

    Рерайт текста
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переводчик английских текстов

    Необходим переводчик английских текстов с уникальностью в 100%. Объемы работ небольшие, но постоянные. Оплата только через вебмани. Подробности будут обсуждаться через скайп, мы всегда прийдем к взаимному сотрудничеству.

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер кинопортала

    Доброго времени суток. Необходим рерайтер описаний к аниме, сериалам, фильмам, мультфильмам и телепередачам. Сразу хочу сказать, что объем материалов будет очень большой и по мере расширения проекта, объемы могут вырастать. Поэтому отмечу, что покупать тексты мы будем ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание скрипта на языке Javascript/Query/php

    Задача скрипта такова: необходимо сделать что бы при смене пункта меню selected или при нажатии на определенный button обновлялся только DIV без перезагрузки страницы, в следствии чего в javascripte или embered менялось значение переменной.

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Простенький Javascript
Вопросов и претензий к заказчику нет
Все быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Php, javascript, сделать iframe и генерацию ID
Хорошо поставленная задача, своевременное принятие работы и оплата. Рекомендую!
Щикарно :) Все быстро, без лишних вопросов, именно так как нужно было.
Ответный отзыв
WebXi
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$10
9 баллов
9 лет назад
Доработка JS!
Сделка прошла успешно. Оплата моментально.
Все хорошо и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Решение проблем с DLE
С оплатой все отлично,я рекомендую Виталия к сотрудничеству.
Четкий, резкий Парень дерзкий Быстро, круто прямо в срок Сделал слайдер, очень ОК.
Ответный отзыв
Haiter
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создание скрипта на языке Javascript/Query/php
Спасибо. Было приятно работать с Виталием. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Все круто, работу сделал быстро, качественно, надеюсь на долгое сотрудничество.
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