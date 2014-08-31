dfuploader

Необходим скрипт который при ссылании на сайт http://site.ru/index.php?id=xyz12([id задаю я) будет создавать страницу с фреймом . Так же сайт должен быть доступен только на перечисленных доменах и выдавать ошибку при встраивании на другие.
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходим переводчик с китайского языка на русский. Тексты сексуального характера. Количество работы варьируется от 6ти до 30 тысяч символов в месяц.Переводы17 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Небольшой php код который будет создавать на сервере текстовые файлы/либо как-то накрутить через Mysql: [list][*]Код сам генерирует 16 символов (чувствительных к регистру, маленькие, большие буквы, цыфры) - это имя файла, либо id в базе. (Дальше ...Завершен8 лет назад
Ищу качественного програмиста, способного осуществлять не сложные задачи.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо закрыть доступ к сайту из стран америки (первостепенно США). При этом не затронув поисковых ботов. Желательно сделать все через файл .htacsess,Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Только для грамотных людей, потому как объяснять буду топорным языком. Есть скрипт для переключения серий. Необходима доработка следующего: 1. Заголовки в меню переключения. 2. Точное определение блока с которым работает скрипт по id. Для грамотного человека задание простое, для ...Завершен9 лет назад
Есть скрипт, практически готовый, однако есть необходимость небольшой мофицикации для расширения функционала. Главное условие быстрота и четкость исполнения. Оплата договорная, только Webmoney в рублях.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим программист для решения нескольких конфликтов в готовых javascript, возможно будет необходима модернизация этих самых скриптов. Нужен ответственный человек, готовый выполнить работы быстро без тягомотины.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима помощь знающего вебмастера для решения конфликтов скриптов на сайте. Размер оплаты в соответствии с качеством помощи. Расчет по вебмани.Завершен9 лет назад
Если небольшой скрипт позволяющий делать смену серий. Необходимо добавить функционал для смены сезонов и несколько разновидностей кнопок. Скрипт достаточно простой. Пишите ваши предложения.Закрыт9 лет назад
Нужен человек, имеющий возможность написать рерайт на описания к хентайным видео - одному из видов японской анимации. Из-за срочности, оплата будет высокой и основываться только на качестве ваших работ.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим переводчик английских текстов с уникальностью в 100%. Объемы работ небольшие, но постоянные. Оплата только через вебмани. Подробности будут обсуждаться через скайп, мы всегда прийдем к взаимному сотрудничеству.Переводы14 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Необходим рерайтер описаний к аниме, сериалам, фильмам, мультфильмам и телепередачам. Сразу хочу сказать, что объем материалов будет очень большой и по мере расширения проекта, объемы могут вырастать. Поэтому отмечу, что покупать тексты мы будем ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача скрипта такова: необходимо сделать что бы при смене пункта меню selected или при нажатии на определенный button обновлялся только DIV без перезагрузки страницы, в следствии чего в javascripte или embered менялось значение переменной.Завершен10 лет назад