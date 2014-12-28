Доработка JS!

Веб-программированиеЗавершен5 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Только для грамотных людей, потому как объяснять буду топорным языком.

Есть скрипт для переключения серий. Необходима доработка следующего:

1. Заголовки в меню переключения.

2. Точное определение блока с которым работает скрипт по id.

Для грамотного человека задание простое, для тех кто не опытен, не тратьте ни мое ни ваше время.

Расчет только в webmoney.

9 лет назад
dfuploader
Виталий 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
WebXi
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
9 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сделка прошла успешно. Оплата моментально.