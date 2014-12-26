Есть приложение для Android play.google.com/store/app...

В приложении публикуются сообщения(сигналы).

Необходимо разработать расширение для браузера Chrome с таким же функционалом как и в приложении,т.е в браузере будет всплывать сообщение опубликованное в приложении.Само расширение(файл) можно было бы скачать только с сайта.Важной частью расширения является то,что есть платная ежемесячная подписка на расширение.(желательно оплата через банковскую карту)

Не нужно в откликах на работу писать что-то вроде "сделаю","большой опыт" и т.п ...рассмотрю только отклики ЦЕНА и СРОКИ

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dimzhur.tradesignals&hl=ru