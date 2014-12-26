Правки на сайте ан WP

рассылка не работает и рекламу надо от гугла поставить

еще хотела чтоб с ФБ можно было лайкать посты, рецепты

рассылку я хотела как вот тут http://hellofoodblog.com/

еще с комментами у меня проблемы, когда человек его отправляет то станица просто зависает, все белое

цена?