Сделать сайту движок + простую CMS

Нужно дописать функционал плагина Yandex Wordstat Assistant для внутренних нужд компании. Более подробно что нужно сделать можно посмотреть по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1jNkM1wfIbUpw0iEDPWDkGFczk0zwrfxbRRQniinSafo/edit# Идеальный кандидат: - уже писал плагины для firefox/chrome - умеет писать на JavaScript - умеет пользоваться JQuery - уверенно работает ...
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Сейчас у сайта есть 5 страниц, в планах больше, а движка нету совсем (
Хотелось бы пересадить его на простой php движок, где можно было бы помодульно редактировать шапку, мета и тайтл, основной контент и футер. Если будет лёгкая cms с возможностью редактирования и удобного добавления фотографий, то было бы вообще классно.
Если нужен будет mysql, то создам базу.
Делал сайт сам в спешке, прошу строго не судить.
небольшие доработки по css приветствуются, поскольку некоторые вещи совсем не оптимизированы.
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