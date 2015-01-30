Сделать сайту движок + простую CMS

Сейчас у сайта есть 5 страниц, в планах больше, а движка нету совсем (

Хотелось бы пересадить его на простой php движок, где можно было бы помодульно редактировать шапку, мета и тайтл, основной контент и футер. Если будет лёгкая cms с возможностью редактирования и удобного добавления фотографий, то было бы вообще классно.

Если нужен будет mysql, то создам базу.

Делал сайт сам в спешке, прошу строго не судить.

missmake.ru

небольшие доработки по css приветствуются, поскольку некоторые вещи совсем не оптимизированы.