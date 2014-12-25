Создание аукциона на сайте и подключение платёжных систем

Нужно создать для сайта систему с помощью которой проводился бы тендер на виды работ, предоставляемых нашей компанией.

Они будут проводиться для подрядчиков, которые смогут участвовать в наших тендерах.

Для проведения тендеров необходимо использовать услуги оплаты через платёжные системы. Также платёжные системы будут использованы в разделе для скачивания документов, т.к. некоторые из них будут находиться не для всеобщего скачивания, а только после оплаты и получением пароля через смс или оповещением на почту.

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