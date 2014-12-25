Сайт: http://card4biz.ru 1)Уменьшить заголовки у страниц в 2 раза. 2)Сделать так, чтобы текст и весь контент был на всю ширину экрана 3)Убрать комментарии на всех страницах 4)Убрать иконку в виде папки выше меню. 5)Добавить ссылку "Наши клиенты", как на картинке. ...
Сделать работу ссылок со слешем в конце на InstantCMS 2.1.2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать работу ссылок со слешем в конце на InstantCMS 2.1.2.
Пример:
было site.ru/category стало site.ru/category/
было site.ru/category/id стало site.ru/category/id/
Одной правки htaccess недостаточно, поэтому кто не работал в InstantCMS просьба не тратить время.
Пишите стоимость и сроки.
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