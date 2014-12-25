Сделать работу ссылок со слешем в конце на InstantCMS 2.1.2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Сделать работу ссылок со слешем в конце на InstantCMS 2.1.2.

Пример:

было site.ru/category стало site.ru/category/

было site.ru/category/id стало site.ru/category/id/

Одной правки htaccess недостаточно, поэтому кто не работал в InstantCMS просьба не тратить время.

Пишите стоимость и сроки.

9 лет назад
Artamos
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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