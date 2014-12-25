Необходимо сделать голосование на сайте.

Движок WordPress, есть плагины голосования типа wp-polls

Но он конечно в качестве дизайна убог + нужно фото голосование.

Возможно у кого-то есть свои наработки или другие альтернативы как можно сделать на сайте голосование за фото в приятном внешнем виде.

пишите стоимость.