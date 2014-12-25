Добавить возможность публикации цены товара

Нужен программист, возмоно сразу и верстальщик в одном лице(было бы хорошо) который модифицирует какой нибудь бесплатный движок под наш сайт. структура сайта примерно такая же как тут http://nke-2014.ru/ но будут нюансы, необходима кнопка регистрации участников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить возможность публикации 3х вариантов цены у товара.
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