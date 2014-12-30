Доработать парсинг, исправлять глюки и дорабатывать сайты.

Основное задание:

Есть сайт парсящий множество сторонних сайтов, точнее некоторые параметры с них. Проблема в том, что он работает из рук вон плохо. Кладёт сервак, тормозит. Нужно исправить и в идеале в дальнейшем его проверять при необходимости.

Оплата 5000 ЯД.

парсер написан на пхп.

Очень много другой работы. Нужно прикрутить комментарии вк и фб, сделать цсс кнопки, править различные глюки. Всё буду оплачивать отдельно.