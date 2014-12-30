Доработать парсинг, исправлять глюки и дорабатывать сайты.

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок212 просмотров
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Основное задание:

Есть сайт парсящий множество сторонних сайтов, точнее некоторые параметры с них. Проблема в том, что он работает из рук вон плохо. Кладёт сервак, тормозит. Нужно исправить и в идеале в дальнейшем его проверять при необходимости.

Оплата 5000 ЯД.

парсер написан на пхп.

Очень много другой работы. Нужно прикрутить комментарии вк и фб, сделать цсс кнопки, править различные глюки. Всё буду оплачивать отдельно.

9 лет назад
gsmonitor
Иван 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
JediDev
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$100
14 дней
Здравый чувак. Работаем.
Не помню уже как было, думаю было хорошо)
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