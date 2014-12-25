Доработка сайта на Джумле

1) изменить карточку партнёра, коряво выглядит. Чтобы на главной странице сразу был каталог на подобие alicard.ru/index.php/medi... и там не должно быть пустых мест, чтобы 3 ряда было

2) Убрать всякие лишние полоски между блоками. Чтобы сайт проще был

3) Кнопку "заказать карту" отредактировать.

4) Может лого уменьшить. ( Есть исходник в векторе)

5) Поиск корявый настроен

6) В блоке с партнёрами картинки сделать большими, а надписи мелкими

7) В блоке новости наоборот надписи большие, а картинки поменьше

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