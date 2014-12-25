Лэндинг-слайдер для социальной сети (дизайн+javascript)

1. В начале работы могу перечислить 30%, если Вы не новичок на weblancer

Передаю вам картинки в хорошем разрешении.

2. Вы рассматриваете наш сервис f lib er.n et (без пробелов), творчески оформляете дизайн лендинга, подсказываете что-то, чего мы не видим, за основу можно взять наш набросок project.jpg, мы видим дизайн лентой-слайдером (см.Требования.xls).

Авторские картинки в хорошем разрешении для первого и второго экрана у нас есть(см.Требования.xls). Нет только для третьего.

3. Показываете дизайн, обсуждаем/согласовываем

4. Я перечисляю 50% авансом, либо 30%, если уже перечислял по п.1

5. Программируете слайдер с учетом всех пожеланий в Требования.xls на вашем хостинге, показываете мне, можно в режиме видео.

HTML-код странички должен встать вместо {index:content} в шаблон index1.htm

6. Я смотрю, на сколько реализация удовлетворяет или не удовлетворяет поставленным требованиям, дорабатываем

7. Перечисляю оставшуюся сумму

Оплата за все 4400 рублей, если это стоит дешевле/дороже, назовите цену в своем предложении, в рублях