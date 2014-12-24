Доработка Лендинга.

1. Добавить в самом верху полоску с надписями, которая исчезает при прокрутки вниз:

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2. Добавить анимацию в перещёлкивание фраз – «изучаем вашу деятельность», «предложим оптимальное решение», «сделаем качественную работу», «увеличим доверие к вашему бренду» (вставить код анимации из исходного шаблона сайта)

3. Починить форму отправки где счетчик (отправляются пустые письма)

4. Счетчик в днях не меняется (либо исправить, либо пускай всё время будет 1 день)

5. Не работают подписи ("Основной", "Стандарт", "Продвинутый", "Расширенный") в письмах, когда отправка идет с пакетных предложений в разделе стоимость (раньше работало, после оптимизации перестало))) ).

6. В «отзывах» сделать слайдер (как в наших клиентах) и добавить перед существующими отзывы новые 7 отзывов. Под каждым отзывом написать сайт фирмы, почту, телефон. К старым отзывам которые уже есть, только почты.

7. В «рекомендательных письмах» сделать слайдер (как в наших клиентах) и добавить картинки этих писем (можно пока заглушку в виде белой фоновой картинки) http://ravenmedia.ru/