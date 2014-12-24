Joomla, доработка сайта.

Нужно парсить сервис "Люди" из социалки вконтакте по параметрам. Ответ выдавать в виде списка id/ников в файлик. Бюджет не знаю. 2500 руб наверное - посмотрю по предложениям. Заранее подсказываю. Парсить лучше с мобильной версии - там нет ...