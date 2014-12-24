Joomla, доработка сайта.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок189 просмотров
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Список – заданий на выбор:

1. Модуль проверка псевдонимов на повтор

2. Лёгкая правка вёрстки.

и прочие доработки функционала Joomla.

Обязательны знания PHP + HTML + CSS и JS (для некоторых задач).

Подробности по запросу, оплата по факту.

Joomla
9 лет назад
serjmosin
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад