Развертывание интернет-магазина

Ищется вeб-специалист (разработчик) на поиск и развертывание CMS (платной или бесплатной) интернет-магазина. Так же нужно обеспечить поиск и настройку нужного платного или бесплатного шаблона на выбранную CMS в соответствии в указанными требованиями в брифе, выбор и настройку сервиса SMS, а так же поиск и настройку сервиса агрегатора платежных систем.

Бриф на магазин в приложении к проекту.

В итоге, что нужно по проекту:

-Выбор, развертывание и настройка шустрой, и легкой CMS под магазин, подходящую под требования в брифе по модулям;

-Выбор, развертывание и настройка шаблона дизайна (платный или бесплатный);

-Выбор развертывание и настройка агрегатора платежных систем;

-Выбор развертывание и настройка сервиса отсылки SMS клиентам;

Так же, от Вас сроки исполнения, стоимость.