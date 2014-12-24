Развертывание интернет-магазина

Сейчас в корзину можно добавить позицию, которой уже нет в наличии (например, страница с этим товаром была сохранена в кэш) Необходимо исключить такую возможность
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Ищется вeб-специалист (разработчик) на поиск и развертывание CMS (платной или бесплатной) интернет-магазина. Так же нужно обеспечить поиск и настройку нужного платного или бесплатного шаблона на выбранную CMS в соответствии в указанными требованиями в брифе, выбор и настройку сервиса SMS, а так же поиск и настройку сервиса агрегатора платежных систем.
Бриф на магазин в приложении к проекту.
В итоге, что нужно по проекту:
-Выбор, развертывание и настройка шустрой, и легкой CMS под магазин, подходящую под требования в брифе по модулям;
-Выбор, развертывание и настройка шаблона дизайна (платный или бесплатный);
-Выбор развертывание и настройка агрегатора платежных систем;
-Выбор развертывание и настройка сервиса отсылки SMS клиентам;
Так же, от Вас сроки исполнения, стоимость.
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