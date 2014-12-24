Скрипт кнопки - положить товар в корзину.

Есть действующий интернет-магазин и есть landing pages (на html) для определенного товара из этого магазина. Все лежит в одной папке на хостинге между собой не связаны. В landing pages есть кнопка "купить сейчас". Необходимо сделать так, что бы при нажатии кнопки , товар попадал сразу в корзину интернет-магазина. Оплата webmoney - 300 WMR. Срок - 1 день.

Ссылки на магазин и landing по запросу.