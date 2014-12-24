нужно разобраться в готовой верстке (без программирования) страничек сайта

начинал делать верстальщик, который заболел сильно, ищу замену ему

http://tophit.mj-web.co.uk/ это главная страница. она закончена по верстке

http://tophit.mj-web.co.uk/blogs/ это одна из подстраниц, которая начата и не завершена

https://yadi.sk/i/JufdHBPmdULpt это то, как эта страница должна выглядеть, макет

https://yadi.sk/i/SCX9qt3adULqd это ее адаптивный вариант под мобильные

задача - только сверстать. программист есть, который натянет к программингу

посмотрите на главной http://tophit.mj-web.co.uk/, как в блоке Блоги тянутся записи в зависимости от разных разрешений. там разное их количество

на этой странице записи должны собираться примерно вот так http://liquidfolio.queldorei.com/ сеткой

из нюансов еще: правая колонка с фильтрами должна фиксироваться об верхнее фиксирующееся меню и не скроллиться, а своей нижней границей доходить до футера и уже тогда скроллиться, пример: http://www.the-village.ru/village/hopesandfears/hf/170289-kak-zvezdy-investiruyut-v-tehnologicheskie-startapy - справа там баннер так фиксируется при скролле - вот точно также надо

типы постов:

- с иллюстрацией

- с галереей иллюстраций (появляются стрелки для картинок и авторотация их)

- с аудиотреком (вместо иллюстрации - блок под аудиоплеер, есть на главной странице сайта в верстке, сам плеер программировать не надо - взять готовое)

- с видео (вместо иллюстрации - видеоплеер youtube)