Верстка

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно разобраться в готовой верстке (без программирования) страничек сайта

начинал делать верстальщик, который заболел сильно, ищу замену ему

http://tophit.mj-web.co.uk/ это главная страница. она закончена по верстке

http://tophit.mj-web.co.uk/blogs/ это одна из подстраниц, которая начата и не завершена

https://yadi.sk/i/JufdHBPmdULpt это то, как эта страница должна выглядеть, макет

https://yadi.sk/i/SCX9qt3adULqd это ее адаптивный вариант под мобильные

задача - только сверстать. программист есть, который натянет к программингу

посмотрите на главной http://tophit.mj-web.co.uk/, как в блоке Блоги тянутся записи в зависимости от разных разрешений. там разное их количество

на этой странице записи должны собираться примерно вот так http://liquidfolio.queldorei.com/ сеткой

из нюансов еще: правая колонка с фильтрами должна фиксироваться об верхнее фиксирующееся меню и не скроллиться, а своей нижней границей доходить до футера и уже тогда скроллиться, пример: http://www.the-village.ru/village/hopesandfears/hf/170289-kak-zvezdy-investiruyut-v-tehnologicheskie-startapy - справа там баннер так фиксируется при скролле - вот точно также надо

типы постов:

- с иллюстрацией

- с галереей иллюстраций (появляются стрелки для картинок и авторотация их)

- с аудиотреком (вместо иллюстрации - блок под аудиоплеер, есть на главной странице сайта в верстке, сам плеер программировать не надо - взять готовое)

- с видео (вместо иллюстрации - видеоплеер youtube)

9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
  • Похожие заказы

  • Простые доработки сайта на 1С-Битрикс срочно

    $100

    Простые доработки сайта на 1С-Битрикс срочно, создание формы обратной связи и не много верстки. Оплата будет производиться после готовности работы проекта. Бюджет 100$, сроки на все 2-3 часа. Оставляйте скайп.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Joomla, доработка сайта.

    $30

    Список – заданий на выбор: 1. Модуль проверка псевдонимов на повтор. 2. Лёгкая правка вёрстки. и прочие доработки функционала Joomla. Обязательны знания PHP + HTML + CSS и JS (для некоторых задач). Подробности по запросу, оплата по ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать js плагин

    $150

    Создать плагин js на базе фреймворка js.video от html5 видео плеера. Плагин субтитров с эффектами переходов, объемным написанием в стиле 3D и иными регулируемыми параметрами; вроде цвета(предпочтительно наиболее прозрачный и легко читаемый), фона, расположения на экране ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать скрипт для системы оценки

    $20

    Нужна реализация возможности оценить продукт пользователями. Вначале показываем 5 серых звезд, под ними блок с текстом-подсказкой ("Нажмите, чтобы оценить"). При наведении на какую-либо звезду она и все звезды слева от нее закрашиваются желтым, а в блоке под ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программирование на 1с-битрикс

    $200

    Доброе утро, требуется программист под битрикс на работу с сайтом 1karkas.ru требуется обновить ядро, расширить функционал фильтра и поправить верстку кнопок возможна иная работа по битриксу

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Apache. Доступ к сайтам без указания портов

    Есть локальная сеть. В ней стоит веб-сервер. На нем крутится апач 2.2 Интернет приходит через шлюз Керио. От вас требуется сделать так, чтобы из интернета по адресу, например, sub.domain.ru переходило по внутреннему адресу сети на компьютер 192.168.137.2:9999 Запись ...

    Apache
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад