Простые доработки сайта на 1С-Битрикс срочно, создание формы обратной связи и не много верстки. Оплата будет производиться после готовности работы проекта. Бюджет 100$, сроки на все 2-3 часа. Оставляйте скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно разобраться в готовой верстке (без программирования) страничек сайта
начинал делать верстальщик, который заболел сильно, ищу замену ему
http://tophit.mj-web.co.uk/ это главная страница. она закончена по верстке
http://tophit.mj-web.co.uk/blogs/ это одна из подстраниц, которая начата и не завершена
https://yadi.sk/i/JufdHBPmdULpt это то, как эта страница должна выглядеть, макет
https://yadi.sk/i/SCX9qt3adULqd это ее адаптивный вариант под мобильные
задача - только сверстать. программист есть, который натянет к программингу
посмотрите на главной http://tophit.mj-web.co.uk/, как в блоке Блоги тянутся записи в зависимости от разных разрешений. там разное их количество
на этой странице записи должны собираться примерно вот так http://liquidfolio.queldorei.com/ сеткой
из нюансов еще: правая колонка с фильтрами должна фиксироваться об верхнее фиксирующееся меню и не скроллиться, а своей нижней границей доходить до футера и уже тогда скроллиться, пример: http://www.the-village.ru/village/hopesandfears/hf/170289-kak-zvezdy-investiruyut-v-tehnologicheskie-startapy - справа там баннер так фиксируется при скролле - вот точно также надо
типы постов:
- с иллюстрацией
- с галереей иллюстраций (появляются стрелки для картинок и авторотация их)
- с аудиотреком (вместо иллюстрации - блок под аудиоплеер, есть на главной странице сайта в верстке, сам плеер программировать не надо - взять готовое)
- с видео (вместо иллюстрации - видеоплеер youtube)
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Список – заданий на выбор: 1. Модуль проверка псевдонимов на повтор. 2. Лёгкая правка вёрстки. и прочие доработки функционала Joomla. Обязательны знания PHP + HTML + CSS и JS (для некоторых задач). Подробности по запросу, оплата по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Создать плагин js на базе фреймворка js.video от html5 видео плеера. Плагин субтитров с эффектами переходов, объемным написанием в стиле 3D и иными регулируемыми параметрами; вроде цвета(предпочтительно наиболее прозрачный и легко читаемый), фона, расположения на экране ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $40
Нужно модифицировать модуль фольтрации для Joomla 1.5. Оплата по факту выполнения. Подробности по запросу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужна реализация возможности оценить продукт пользователями. Вначале показываем 5 серых звезд, под ними блок с текстом-подсказкой ("Нажмите, чтобы оценить"). При наведении на какую-либо звезду она и все звезды слева от нее закрашиваются желтым, а в блоке под ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Интеграция со сервисам unisender на wordpress и на phpmailer (лендинг)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Доброе утро, требуется программист под битрикс на работу с сайтом 1karkas.ru требуется обновить ядро, расширить функционал фильтра и поправить верстку кнопок возможна иная работа по битриксуВеб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть локальная сеть. В ней стоит веб-сервер. На нем крутится апач 2.2 Интернет приходит через шлюз Керио. От вас требуется сделать так, чтобы из интернета по адресу, например, sub.domain.ru переходило по внутреннему адресу сети на компьютер 192.168.137.2:9999 Запись ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать сайт на IT-тематику. В наличие имеется логотип компании, от которого и нужно будет выстроить архитектуру сайта.Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад