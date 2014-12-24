Написать js плагин

Создать плагин js на базе фреймворка js.video от html5 видео плеера.

Плагин субтитров с эффектами переходов, объемным написанием в стиле 3D и иными регулируемыми параметрами; вроде цвета(предпочтительно наиболее прозрачный и легко читаемый), фона, расположения на экране и прочее.

Более подробную информацию будем обговаривать с кандидатами.

Плеер и документация: http://www.videojs.com/ https://github.com/videojs/video.js/wiki/Plugins