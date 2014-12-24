Нужна доработка сайта

Необходимо написать proxy, который бы отлавливал все проходящие через него запросы. Работа с ним должна происходить следующим образом: В обычном браузере необходимо выставить HTTP Proxy/SSL Proxy и Port. Прокси должен не пропускать запросы, которые отправляются через этот браузер, ...
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Здравствуйте! Необходимо доработать сайт на DataLife (DLE), а именно внедрить и настроить имеющийся готовый модуль.
ТЗ по запросу.
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