Написать proxy

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки119 просмотров
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Необходимо написать proxy, который бы отлавливал все проходящие через него запросы.

Работа с ним должна происходить следующим образом:

В обычном браузере необходимо выставить HTTP Proxy/SSL Proxy и Port.

Прокси должен не пропускать запросы, которые отправляются через этот браузер, а должен добавлять информацию в базу данных об этих запросах (заголовки, url адрес, пост данные и другое).

Свои предложения оставляйте ниже в теме или пишите в личные сообщения.

9 лет назад
matvej_sevruk
Матвей 
37 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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