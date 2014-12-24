Необходимо написать proxy, который бы отлавливал все проходящие через него запросы.

Работа с ним должна происходить следующим образом:

В обычном браузере необходимо выставить HTTP Proxy/SSL Proxy и Port.

Прокси должен не пропускать запросы, которые отправляются через этот браузер, а должен добавлять информацию в базу данных об этих запросах (заголовки, url адрес, пост данные и другое).

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