Программная часть и запуск сайта

Добрый день.

Есть проект с дизайном и вёрсткой. требуется программная часть и запуск. Была неудачная попытка , но исполнитель был вынужден оставить проект. Кое что сделано, но исходить надо из того, что вероятность возможности использования сделанного не высока. Как обычно, чем ближе к концу тем больше мелочей возникает. С серверной стороны использовалось php, mysql, yii framework. По моей оценки сверхсложного ничего нет, но работы много. Потребуется и по верстке выполнить некоторые работы.

Ищу именно тех кто будет делать, кто будет создавать код, посредников, очень прошу не писать.

Верстка на 90% натянута, однако находятся новые баги в верстке, создаются новые малые, но обязательные страницы, окна. Их необходимо будет верстать вам. Править баги в вёрстке то же вам.

На счет оплаты — предоплаты выплачивать я не имею возможности, вся оплата — по окончанию проекта через безопасную сделку.

Бюджет на завершение 2–2,5$к, проект надо завершить до конца. Ссылка на сам проект http://bloknot.webstyle.ru/index.php

Макеты можно посмотреть тут https://www.dropbox.com/sh/x5tf6aq4ck40ll2/hxs5twuNWt

Тезисное ТЗ лежит тут https://docs.google.com/document/d/1Lg1vw0-o8QPmfPm_XDCS5uVEtGPLSqIpi6p8qK6s1ec/edit#heading=h.9iz4tukezych

Многое уже сделано, костяк есть, но там ещё работать и работать. Описание некоторых вещей которые уже сделаны https://docs.google.com/document/d/1tMnynB2aO3-jUkbuUxi9TU27KAHKiBH1LUD1UVA9kxg/edit

Жду ваших предложений\вопросов

мои данные в профайле, скайп, телефон реальные.