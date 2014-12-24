Программная часть и запуск сайта

нужно разобраться в готовой верстке (без программирования) страничек сайта начинал делать верстальщик, который заболел сильно, ищу замену ему http://tophit.mj-web.co.uk/ это главная страница. она закончена по верстке http://tophit.mj-web.co.uk/blogs/ это одна из подстраниц, которая начата и не завершена https://yadi.sk/i/JufdHBPmdULpt это то, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть проект с дизайном и вёрсткой. требуется программная часть и запуск. Была неудачная попытка , но исполнитель был вынужден оставить проект. Кое что сделано, но исходить надо из того, что вероятность возможности использования сделанного не высока. Как обычно, чем ближе к концу тем больше мелочей возникает. С серверной стороны использовалось php, mysql, yii framework. По моей оценки сверхсложного ничего нет, но работы много. Потребуется и по верстке выполнить некоторые работы.
Ищу именно тех кто будет делать, кто будет создавать код, посредников, очень прошу не писать.
Верстка на 90% натянута, однако находятся новые баги в верстке, создаются новые малые, но обязательные страницы, окна. Их необходимо будет верстать вам. Править баги в вёрстке то же вам.
На счет оплаты — предоплаты выплачивать я не имею возможности, вся оплата — по окончанию проекта через безопасную сделку.
Бюджет на завершение 2–2,5$к, проект надо завершить до конца. Ссылка на сам проект http://bloknot.webstyle.ru/index.php
Макеты можно посмотреть тут https://www.dropbox.com/sh/x5tf6aq4ck40ll2/hxs5twuNWt
Тезисное ТЗ лежит тут https://docs.google.com/document/d/1Lg1vw0-o8QPmfPm_XDCS5uVEtGPLSqIpi6p8qK6s1ec/edit#heading=h.9iz4tukezych
Многое уже сделано, костяк есть, но там ещё работать и работать. Описание некоторых вещей которые уже сделаны https://docs.google.com/document/d/1tMnynB2aO3-jUkbuUxi9TU27KAHKiBH1LUD1UVA9kxg/edit
Жду ваших предложений\вопросов
мои данные в профайле, скайп, телефон реальные.
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