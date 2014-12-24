prokhonenkov

Веб-разработчик со стажем.
Разработка сайтов под ключ любой сложности, интернет-магазинов, написание скриптов.
Всегда нацелен на быстрый и качественный результат.
Всегда приемлемые цены.
Гарантия на дальнейшую поддержку.
Опыт веб-разработки более 5 лет.
Владею:
- PHP
- MySQL (опыт проектирование бд и оптимизации запросов)
- HTML
- JavaScrip
- Yii и Yii2
- WordPress
- Css
- XML
- JQuery
- AJAX
- Mootols
- Апи соцсетей (Facebook api, Twitter api, Vk api, Yandex api, Google Map api)
- SSH
- Mercurial
- GIT
- SVN
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
10 лет назад
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!