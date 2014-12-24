prokhonenkov

Виталий prokhonenkov

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-разработчик со стажем.

Разработка сайтов под ключ любой сложности, интернет-магазинов, написание скриптов.

Всегда нацелен на быстрый и качественный результат.

Всегда приемлемые цены.

Гарантия на дальнейшую поддержку.

Опыт веб-разработки более 5 лет.

Владею:

  • PHP
  • MySQL (опыт проектирование бд и оптимизации запросов)
  • HTML
  • JavaScrip
  • Yii и Yii2
  • WordPress
Дополнительные навыки:

  • Css
  • XML
  • JQuery
  • AJAX
  • Mootols
  • Апи соцсетей (Facebook api, Twitter api, Vk api, Yandex api, Google Map api)
  • SSH
  • Mercurial
  • GIT
  • SVN
Умею работать в команде.

Отзывы заказчиков

scarletsails2014
Николай 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
10 лет назад
Переключение нескольких Div блоков
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
magalex75
Алексей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Скрипт кнопки - положить товар в корзину.
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!