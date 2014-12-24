prokhonenkov

Веб-разработчик со стажем.

Разработка сайтов под ключ любой сложности, интернет-магазинов, написание скриптов.

Всегда нацелен на быстрый и качественный результат.

Всегда приемлемые цены.

Гарантия на дальнейшую поддержку.

Опыт веб-разработки более 5 лет.

Владею:

PHP

MySQL (опыт проектирование бд и оптимизации запросов)

HTML

JavaScrip

Yii и Yii2

WordPress

Дополнительные навыки:

Css

XML

JQuery

AJAX

Mootols

Апи соцсетей (Facebook api, Twitter api, Vk api, Yandex api, Google Map api)

SSH

Mercurial

GIT

SVN

Умею работать в команде.