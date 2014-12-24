Поправить компонент chronoforms

нужно разобраться в готовой верстке (без программирования) страничек сайта начинал делать верстальщик, который заболел сильно, ищу замену ему http://tophit.mj-web.co.uk/ это главная страница. она закончена по верстке http://tophit.mj-web.co.uk/blogs/ это одна из подстраниц, которая начата и не завершена https://yadi.sk/i/JufdHBPmdULpt это то, ...