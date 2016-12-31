Внесение корректировок в алгоритм страницы

Сейчас в корзину можно добавить позицию, которой уже нет в наличии (например, страница с этим товаром была сохранена в кэш) Необходимо исключить такую возможность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Допрограммировать страницу сайта согласно Тз.
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