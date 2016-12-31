Внесение корректировок в алгоритм страницы

Веб-программированиеЗавершен11 заявок261 просмотр
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Допрограммировать страницу сайта согласно Тз.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$12
1 день
Все как всегда отлично! Быстро, качественно, без личших вопросов. Очень рекомендую.
Екатерина как и всегда великолепна!