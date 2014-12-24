C# парсер вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Нужно парсить сервис "Люди" из социалки вконтакте по параметрам. Ответ выдавать в виде списка id/ников в файлик.

Бюджет не знаю. 2500 руб наверное - посмотрю по предложениям.

Заранее подсказываю. Парсить лучше с мобильной версии - там нет необходимости обрабатывать скрипты, но авторизовываться придется в любом случае. Реализация в виде класса на C# предпочтительней.

9 лет назад
andreykonovalov
Андрей 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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