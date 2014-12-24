Сейчас в корзину можно добавить позицию, которой уже нет в наличии (например, страница с этим товаром была сохранена в кэш) Необходимо исключить такую возможность
Реализация логики интернет-магазина по шинной тематике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть вёрстка и макеты интернет-магазина по теме шин и дисков. Нужна реализация сайта на 1С-Битрикс.
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