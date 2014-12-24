Модуль фильтрации для Joomla.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок132 просмотра
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Нужно модифицировать модуль фольтрации для Joomla 1.5.

Оплата по факту выполнения.

Подробности по запросу.

Joomla
9 лет назад
serjmosin
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад