Парсинг HTML-страницы, занесение в XLS

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок156 просмотров
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Требуется спарсить таблицу с HTML-страницы (главная страница сайта).

Данные занести в XLS-файл

Парсить по требовнаию (ручной запуск PHP-файла заходом на него через браузер вполне подойдёт).

Новые данные записываем в тот же файл, старые сдвигаем вниз.

Сайт и формат таблицы будут предоставлены кандидатам при личном общении.

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HTML
9 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад