Помочь доделать подвал на сайте WP и др.

1. Поставить хороший модуль фотогалереи для фотоотчетов (фотоотчеты по папкам на сайте с события)

2. Подвал сделан в виде виджета одного надо разбить его на области как на сайте nydollsclub.com и раскидать туда модули из виджета в подвале

3. Код группы Вконтакте вывести в виджет

4. Розовый цвет заменить на красный как в лого

Нужно очень срочно до вечера сегодня