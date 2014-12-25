Помочь доделать подвал на сайте WP и др.

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки170 просмотров
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1. Поставить хороший модуль фотогалереи для фотоотчетов (фотоотчеты по папкам на сайте с события)

2. Подвал сделан в виде виджета одного надо разбить его на области как на сайте nydollsclub.com и раскидать туда модули из виджета в подвале

3. Код группы Вконтакте вывести в виджет

4. Розовый цвет заменить на красный как в лого

Нужно очень срочно до вечера сегодня

9 лет назад
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VeeJay
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад
$5
1 день
Все очень круто! Заказывайте не пожалеете!
Четко поставлена задача. Все идеально. Рекомендую к сотрудничеству! СПАСИБО!