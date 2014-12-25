Помочь доделать подвал на сайте WP и др.

Допрограммировать страницу сайта согласно Тз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Поставить хороший модуль фотогалереи для фотоотчетов (фотоотчеты по папкам на сайте с события)
2. Подвал сделан в виде виджета одного надо разбить его на области как на сайте nydollsclub.com и раскидать туда модули из виджета в подвале
3. Код группы Вконтакте вывести в виджет
4. Розовый цвет заменить на красный как в лого
Нужно очень срочно до вечера сегодня
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