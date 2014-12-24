DLE – моудль карма, комментарии, ответы и т.д..

Необходим модуль кармы участников: рейтинг новостей, рейтинг комментария, отображение в личном кабинете количество ответов на твои комментарии, отображение в личном кабинете твой рейтинг.

1. Рейтинг новостей (+/-). Если новость получает определенное количество минусов, то она переходит в другой раздел и не отображается в ленте основных новостей.

2. Рейтинг комментария. Если комментарий получает определенное количество минусов, то он скрывается под спойлер и помечается как – Этот комментарий получил слишком много минусов и был скрыт. -При необходимости, любой участник может просмотреть этот комментарий.

3. Ответы на комментарии. Ответ на комментарий должен быть именно под тем комментарием, на который был дан ответ, а не в конце, всех комментариев.

4. Отображение кармы участника под его аватаром.

5. Если участник уже голосовал за новость или комментарий, всплывает сообщение о том, что вы уже голосовали.

6. В личном профиле участника, отображается его карма, количество ответов на его комментарии, количество лайков и дизлайков к новостям, который поставил пользователь. В профиле, должны отображаться ответы на свои комментарии с быстрым переходом к комментарию.

6. Выполнение всех действий на ajax.

В общем, нужен функционал на примере как на fishki.net Если вы знакомы с этим функционалом как на fishki.net, укажите это примечание в своем предложении.

Указывайте свои предложения: стоимость, сроки (сроки не критичны). Либо пишите в ЛС.